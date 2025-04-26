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Hayvansever Abdurrahman Boğa'nın Merhameti

Hayvansever Abdurrahman Boğa'nın Merhameti
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Batman'ın Sason ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Abdurrahman Boğa, yağmur altında doğum yapan yaban tavşanı yavrularını koruma altına aldı. Yavruların doğaya dönmesi için sabırla bekleyen Boğa, merhametiyle örnek oldu.

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Yücebağ beldesinde, hayvancılıkla uğraşan 45 yaşındaki Abdurrahman Boğa, yağmur altında doğum yapan ve hareket etmekte zorlanan tavşan yavrularını korumaya aldı.

Hayvanlarını otlatmaya giden Abdurrahman Boğa, otlar arasında yeni doğmuş, hareket etmekte güçlük çeken yaban tavşanı yavrularını fark etti. Bir an bile tereddüt etmeyen Abdurrahman Boğa, yavruları bir ağacın altına yerleştirerek koruma altına aldı. Abdurrahman Boğa, yiyecek bulmak için giden anne tavşanın geri dönme ihtimalini göz önünde bulundurarak sabırla bekledi ve bu küçük canlıların doğaya dönmesi için merhamet dolu bir örnek sergiledi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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