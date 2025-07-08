Hayvanları Koruma Kanunu Üzerine Toplantı Yapıldı

Hayvanları Koruma Kanunu Üzerine Toplantı Yapıldı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında düzenlenen toplantıda, 81 ilin katılımıyla Hayvanları Koruma Kanunu değerlendirildi. Erzincan'da gerçekleştirilen toplantıya yerel protokol de katıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın başkanlığında Erzincan Valisi ve protokolü 81 ilin katılımı ile Hayvanları Koruma Kanunu görüşüldü.

Vali Hamza Aydoğdu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Düzenlenen toplantıda, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yürütülen çalışmalar ele alındı.

Toplantıya; Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürü Kadir Kahraman da katıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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