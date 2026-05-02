Hayvan sevki denetim altında

DÜZCE(İHA) – Düzce merkez Yığılca ilçesi karayolunda, Kurban Bayramı öncesi yapılan yol kontrolüyle belgesiz hayvan taşıyan araçlara idari para cezası uygulanacağı duyuruldu.

Yığılca-Düzce Karayolu üzerinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Jandarma Komutanlığı personelleriyle birlikte hayvan taşıma denetimi gerçekleştirildi. Bu denetim, Kurban Bayramı öncesinde hayvan hareketlerini kontrol etmek amacıyla düzenlendi.

Yapılan açıklamaya göre, Bayram sürecine kadar düzenli olarak kontrollerin devam edeceği belirtilirken, belgesiz hayvan taşıyan araçlara idari para cezası uygulanacağı ifade edildi. Bu denetimler, hayvanların güvenli ve sağlıklı bir şekilde taşınmasını sağlamak amacıyla büyük önem taşıyor.

İlgili kurumlar, vatandaşları yasal olmayan taşımacılık konusunda uyararak, yasal belgelerle taşıma yapılması gerektiğini vurguladı. Bayram öncesi yapılan bu tür denetimlerin, yaşanabilecek sorunları engellemeyi hedeflediği belirtiliyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı