Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hayvan pazarına giden yol genişletiliyor

Yerel Haberler

Hayvan pazarına giden yol genişletiliyor

Adıyaman Belediyesi tarafından inşası sürdürülen hayvan pazarı ve mezbahana tesisi için yol genişletme çalışmalarına başlanıldı.

Adıyaman Belediyesi tarafından inşası sürdürülen hayvan pazarı ve mezbahana tesisi için yol genişletme çalışmalarına başlanıldı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın, ildeki hayvancılık sektörünün gelişimine katkı sunması amacıyla şehre kazandırdığı projelerden bir tanesi olan Hayvan Pazarı ve Mezbahana Tesisi Projesinin inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Gözebaşı Köyü mevkiindeki yaklaşık 140 dönümlük alanda sürdürülen proje çerçevesinde yol genişletme çalışmalarına başladıklarını dile getiren yetkililer, projenin en kısa sürede hayata geçirilmesi için gayretle çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Vatandaşlar ise projenin tamamlanması halinde Adıyaman'da önemli bir eksikliğin giderileceğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Süleyman Kılınç Adıyaman Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title