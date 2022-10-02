Hayvan pazarına giden yol genişletiliyor

Adıyaman Belediyesi tarafından inşası sürdürülen hayvan pazarı ve mezbahana tesisi için yol genişletme çalışmalarına başlanıldı.

Adıyaman Belediyesi tarafından inşası sürdürülen hayvan pazarı ve mezbahana tesisi için yol genişletme çalışmalarına başlanıldı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın, ildeki hayvancılık sektörünün gelişimine katkı sunması amacıyla şehre kazandırdığı projelerden bir tanesi olan Hayvan Pazarı ve Mezbahana Tesisi Projesinin inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Gözebaşı Köyü mevkiindeki yaklaşık 140 dönümlük alanda sürdürülen proje çerçevesinde yol genişletme çalışmalarına başladıklarını dile getiren yetkililer, projenin en kısa sürede hayata geçirilmesi için gayretle çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Vatandaşlar ise projenin tamamlanması halinde Adıyaman'da önemli bir eksikliğin giderileceğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. - ADIYAMAN