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Hayrabolu’da kadınlar şalvarlarıyla kültürlerini yaşattı

Hayrabolu’da kadınlar şalvarlarıyla kültürlerini yaşattı
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Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesine bağlı Şalgamlı Mahallesi’nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Şalvar Gecesi" renkli görüntülere sahne oldu.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine bağlı Şalgamlı Mahallesi'nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Şalvar Gecesi" renkli görüntülere sahne oldu.

Şalgamlı Mahallesi meydanında dün gece gerçekleştirilen etkinlikte, farklı yaş gruplarından kadınlar geleneksel şalvarlarını giyerek müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi. Rengarenk renkleri ve geleneksel desenleriyle dikkat çeken şalvarlarıyla geceye katılan kadınlar, etkinlik boyunca neşe dolu anlar yaşadı.

Etkinliğin organizasyonunu gerçekleştiren mahalle sakinlerinden Çiğdem Koçlar, Şalvar Gecesi'nin yalnızca bir eğlence programı olmadığını, aynı zamanda geçmişten bugüne taşınan kültürel değerlerin yaşatılması açısından önemli bir buluşma olduğunu ifade etti.

Şalvar Gecesi'nin hem geleneksel değerleri yaşatmak hem de kadınlar arasındaki dayanışmayı güçlendirmek açısından önemli olduğunu belirten Koçlar, "Geçmişten gelen kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak ve kadınlarımızla aynı çatı altında buluşmak bizim için büyük mutluluk. Şalgamlı'nın adını ve geleneklerini yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Şalgamlı Mahallesi'nde geleneksel hale gelen Şalvar Gecesi, kadınların müzik eşliğinde eğlendiği renkli görüntülerle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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