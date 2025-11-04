Hayrabolu'da İhtiyaç Sahibine 8 Milyon Lira Yardım
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, Ekim ayında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 2 bin 954 vatandaşa toplam 8 milyon 134 bin lira yardım yapıldığı açıklandı.
Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat, Ekim ayında 2 bin 954 ihtiyaç sahibine 8 milyon 134 bin lira yardımda bulunulduğunu söyledi. Kaymakam Fırat, vakfın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel