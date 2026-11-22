Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde sürek avına çıkan avcılar, yaklaşık 250 kilogram ağırlığında yaban domuzu avladı. Domuzun büyüklüğü avcıları şaşırttı.

Hayrabolu ilçesine bağlı Subaşı Mahallesi'nde sabah saatlerinde sürek avına çıkan avcılar, karşılarına çıkan dev yaban domuzuyla karşılaştı. Domuzun görülmesi üzerine avcılar harekete geçerek takibe başladı. Sürek avı sırasında yaşanan hareketli anların ardından yaklaşık 250 kilogram ağırlığındaki dev yaban domuzu avlandı.

Bölgede uzun yıllardır avcılık yapan Şahin Gültekin, avladıkları domuzun büyüklüğü karşısında şaşırdıklarını belirterek, "Bugüne kadar birçok kez domuz avına çıktım, farklı büyüklüklerde domuzlarla karşılaştım ancak bu kadar büyük bir domuz gördüğümü hatırlamıyorum. İlk kez böylesine büyük bir yaban domuzu avladık. Ağırlığı ve büyüklüğü bizi de şaşırttı. Görenler de hayretlerini gizleyemedi" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı