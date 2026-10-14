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Hayırsever iş insanına altın madalya ve berat

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Hayırsever iş insanına altın madalya ve berat
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde iş insanı Egemen Mehmet Ertaş, oğlu Muhammed Alparslan Ertaş adına Mehmetçik Vakfı’na yaptığı üçüncü gayrimenkul bağışı dolayısıyla Altın Madalya ve Berat ile ödüllendirildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde iş insanı Egemen Mehmet Ertaş, oğlu Muhammed Alparslan Ertaş adına Mehmetçik Vakfı'na yaptığı üçüncü gayrimenkul bağışı dolayısıyla Altın Madalya ve Berat ile ödüllendirildi.

Ertaş'a ödülü, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Bursa Bölge Temsilcisi Emekli Albay C. Levend Üzüm ve Albay Özkan Kavak tarafından takdim edildi.

Şehit aileleri ve gazilere destek olmayı sürdüreceklerini belirten Ertaş, Mehmetçik Vakfı'na teşekkür ederek, "Kahramanca mücadele eden Mehmetçik ve polisimizin daima yanındayız. Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Ertaş, şehitlerimize rahmet, ailelerine başsağlığı, gazilere ise acil şifalar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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