Mardin'in tanınmış iş insanlarından Mehmet Emin Aktürk hayatını kaybetti
Mardin'in köklü ailelerinden, Arnas Temır aşiretine mensup iş insanı Mehmet Emin Aktürk, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
60 yaşındaki Aktürk, çevresinde hayırsever kişiliği ve iş dünyasındaki başarılarıyla tanınan bir isimdi. Vefat haberi bölgede büyük üzüntüye yol açtı.
Merhumun cenazesi yarın Midyat'ın Arnas Köyü'nde toprağa verilecektir.
Mehmet Emin Aktürk, evli ve 6 çocuk babasıydı.
Kaynak: Haberler.com / Yerel