Hayır panayırında toplanan yardımlar sahiplerine ulaştı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde Namık Kemal İmam Hatip Ortaokulu, depremzede öğrenciler için kurduğu hayır panayırında elde edilen yardımları deprem bölgesine ulaştırdı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde bölgede bazı okullar yıkıldı, bazıları ise ağır hasarlı olması sebebiyle kullanılamaz hale geldi. Depremin ardından Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretim Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü proje çerçevesinde Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Malik Ejder İmam Hatip Ortaokulu, ilkokul ve lise için Karasu Namık Kemal İmam Hatip Ortaokulu'nu kardeş okul seçti. Okulda depremzede öğrencilerin ihtiyaçları için hayır panayırı düzenlendi. Buradan elde edilen gelir ise afet bölgesine giden ekip tarafından ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

"Duygu dolu anların yaşandığı unutulmaz bir gün yaşadık"

Hayır panayırında toplanan yardımları afet bölgesine teslim ettiklerini belirten Karasu Namık Kemal İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Orhan Bülbül, "Okulumuzda toplanan yardımları, kırtasiye malzemelerini, alınan bilgisayar, projeksiyon cihazlarını, projeksiyon perdelerini, elektrikli sobaları, okuma kitaplarını, gıda yardımlarını teslim ettik. Kardeş okulumuzdaki öğrencilerimize moral amaçlı çeşitli oyunlar oynatıp, hep beraber türküler söyledik. Öğrencilerimiz tarafından kardeşlerine yazılan mektupları, çalışma fasiküllerini hediye ettik. Duygu dolu anların yaşandığı, gönül bağının kurulduğu unutulmaz bir gün yaşadık. Bu projeye gönül veren öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize ve Karasu halkına, teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. - SAKARYA