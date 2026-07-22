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Çal'da şehit anma programında çocuklara tarih kitabı

Çal'da şehit anma programında çocuklara tarih kitabı
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Denizli'nin Çal ilçesinde şehitler için düzenlenen hayır etkinliğine katılan çocuklara tarih kitabı hediye edildi.

Denizli'nin Çal ilçesinde şehitler için düzenlenen hayır etkinliğine katılan çocuklara tarih kitabı hediye edildi.

Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Sazak Mahallesi, örnek bir hayır organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Hayırseverler Mehmet Avcı, Fatma Kumral ve Hüdaverdi Akbeyik tarafından organize edilen mevlit programında, ilçenin ölmüş ileri gelenleri ve şehitler rahmetle anıldı. Mahalle pazar yerinde gerçekleştirilen programa çevre mahallelerden de yoğun katılım olurken, yaklaşık bin kişilik ikram yapıldı. Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Mevlithanlar Celalettin Sevimli ve Talha Hüseyin Karaca, okudukları Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif ile programa katılanlara duygu dolu anlar yaşattı.

Programın en dikkat çeken bölümlerinden biri ise çocuklara verilen anlamlı armağan oldu. Hayırsever Hüdaverdi Akbeyik tarafından kaleme alınan "Milli Mücadele'de Çal Yöresi (Baklan–Bekilli–Çal)" adlı eser, programa katılan çocuklara ücretsiz olarak hediye edildi. Kitabın dağıtılmasıyla birlikte çocukların hem kendi yaşadıkları bölgenin tarihini öğrenmeleri hem de Milli Mücadele döneminde Çal ve çevresinin üstlendiği önemli rol hakkında bilinç kazanmalarının amaçlandığı ifade edildi.

Aile olarak doğdukları mahalle hayır etkinliği düzenlemek istediklerini belirten hayırsever Hüdaverdi Akbeyik, "Bu etkinlik yalnızca bir mevlit programı olmanın ötesine geçerek sosyal dayanışmanın ve paylaşmanın güzel bir örneğini oluşturdu. Hem manevi değerlerin yaşatıldığı hem de çocuklara tarih bilincinin kazandırılmasına katkı sunmayı amaçladığımız mevlidimizde camimize ses sistemini de hediye ettik" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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