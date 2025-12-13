Haberler

Haydar Aliyev Vefatının 22'inci Yılında Kars'ta Anıldı

Azerbaycan'ın kurucu lideri Haydar Aliyev, vefatının 22'inci yılında Kars'ta anıldı. Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zaim Aliyev, "Aliyev ve Atatürk, Azerbaycan'ın, Türkiye’nin ve Türk dünyasının çok güçlü olmasını istiyorlardı" dedi.

Haber: Tacettin DURMUŞ

Azerbaycan Kars Başkonsolosluğunca düzenlenen törende, Haydar Aliyev'in Eski Erzurum Caddesi üzerinde bulunan heykeline, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zaim Aliyev, Başkonsolosluk görevlileri, Kars Kafkas Üniversitesinde eğitim gören Azerbaycanlı öğrenciler, Azerbaycanlı akademisyenler, Azerbaycan derneklerinin temsilcileri ve Karslılar tarafından karanfiller bırakıldı. Başkonsolos Zaim Aliyev, büste kırmızı karanfiller bırakılmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Haydar Aliyevi'i vefatının 22. yılında büyük özlem ve minnettarlıkla andıklarını söyledi.

Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin dünyada bir başka örneği olmadığını vurgulayan Azerbaycan Kars Başkonsolos Aliyev, şunları söyledi:

"Merhum Haydar Aliyev, Azerbaycan'ın bugün olduğu gibi güçlü ve bağımsız bir ülke olması için yaptığı hizmetlerin tüm dünya tarafından bilinmektedir. Azerbaycan'ın Kurucu Milli Lideri Haydar Aliyev'in hizmetlerini ve siyasetini bugün de O'nun oğlu Devlet Başkanı Sayın İlham Aliyev, başarılı bir şekilde devam ettirmektedir. Azerbaycan ile Türkiye arasında geçmişte olduğu gibi bugün de kardeşlik, dostluk ilişkileri aynı şekilde devam etmektedir. Ulu Önder Haydar Aliyev'in 'İki devlet bir millet' ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir' sözleri, tarihe geçmiş ve en yüksek anlamını yaşamaktadır. Aliyev ve Atatürk, Azerbaycan ve Türkiye'nin Türk dünyasının çok güçlü olmasını istiyorlardı. Allah'a şükür bugün de her iki ülkemiz dünya da güçlü ve bir olarak tanınıyor.

Azerbaycan ve Türkiye cumhurbaşkanlarımızın şahsi kardeşlikleri ve dostluklarında da olduğu gibi iki ülkenin münasebetleri aynı şekilde devam ediyor. Azerbaycan ve Türkiye münasebetleri gibi dünyada başka bir örnek yoktur. Biz Azerbaycan'ın, Karabağ Savaşında Türkiye'nin, ister devlet seviyesinde ve halk seviyesinde büyük desteğini her an hissettik. Onun içinde bir kez daha Türk halkına teşekkür ediyoruz. 2002 yılında Haydar Aliyev'in Kars'a gelmesi ve 2009 yılında Kars'ta Azerbaycan Kars Başkonsolosluğunun açılması da iki ülke arasındaki kardeşliğin önemli bir göstergesidir. Allah, Haydar Aliyev'e rahmet etsin, ruhu şad olsun. Onu derin minnettarlıkla anıyoruz. Allah şehitlerimize rahmet eylesin, gazilerimize sağlık versin."

Kaynak: ANKA / Yerel
