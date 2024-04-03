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Havzalı Ramazan davulcusu sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor

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Samsun'un Havza ilçesinde hayvansever Ramazan davulcusunu sokak hayvanları yalnız bırakmıyor.

Havzalı Ramazan davulcusu Kemal Akaydın'ın insanları sahura sokak hayvanları ile birlikte kaldırıyor.

Havza'da geçimini simit satarak ve gündelik işlerde çalışarak sağlayan Kemal Akaydın, Ramazan ayı boyunca ilçede her yıl sahur davulculuğu yapıyor. Aynı zamanda hayvansever olan Akaydın'ı gündüz besleme yaptığı sokak hayvanları gece davulun sesini duyunca yanına toplanarak büyük bir kalabalık oluşturuyor, sahur boyunca da yalnız bırakmıyorlar.

Kemal Akaydın, Havza'da kurdukları hayvansever platformunun üyesi olduğunu belirterek, "Havza'da sokak hayvanlarına yardım etmek için gönüllü hayvanseverler tarafından kurduğumuz küçük bir grubun üyesiyim. Herhangi bir dernek veya vakıfa bağlı değiliz, resmi bir oluşumda değiliz, kendi imkanlarımız ile ilçede bakıma muhtaç ve yaralı hayvanların tedavilerini yaptırıyoruz, aynı zamanda market ve lokantalardan topladığımız yiyecekler ile grup üyelerimizin kendi imkanları ile aldıkları mamaları ile sosyal medya kanalı ile bizlere ulaşan vatandaşlarımızın sayesinde sokak hayvanlarının beslenmesinde düzenli olarak yapmaktayız. Gündüzleri besleme yaptığımız sokak canları Ramazan ayının başlaması ile yanımdan ayrılmayarak bana eşlik ediyorlar. Havza Sokak Patileri hesabımıza yüklediğimiz bir video büyük bir beğeni aldı. Biz sokak canlarını sokak canları da bizleri seviyor" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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