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Havran'da Yangın Tahliye Tatbikatı Düzenlendi

Havran'da Yangın Tahliye Tatbikatı Düzenlendi
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Balıkesir'in Havran ilçesinde Hükümet Konağı'nda yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. İtfaiye ekipleri yangın anında alınması gereken tedbirler ve müdahale yöntemlerini katılımcılara uygulamalı olarak anlattı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında Hükümet Konağı'nda yangın ve tahliye tatbikatı düzenlendi. Havran İtfaiye Şefliği tarafından gerçekleştirilen tatbikatta, yangın anında alınması gereken tedbirler ve müdahale yöntemleri uygulamalı olarak anlatıldı.

Tatbikata, Hükümet Konağı'nda görev yapan kurum müdürleri ve personeller katıldı. İtfaiye ekipleri, yangın türleri hakkında bilgi vererek yangın söndürme tüpünün doğru kullanımı konusunda eğitim verdi. Gerçekleştirilen uygulamalı tatbikatta, bina içerisinde yangın çıkması durumunda tahliye prosedürleri de katılımcılara aktarıldı.

Yetkililer, bu tür tatbikatların muhtemel yangınlara karşı hazırlıklı olunması açısından büyük önem taşıdığını belirterek, farkındalığın artırılmasının hedeflendiğini ifade etti. Tatbikat, personelin bilinçlenmesi ve kriz anında doğru müdahalede bulunabilmesi açısından verimli geçti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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