Vatandaşın çiftlik sahibi ile kurban pazarlığı renkli görüntüler oluşturdu

Balıkesir'in Havran ilçesinde Kurban Bayramı'na iki ay kala, bir vatandaşın çiftlik sahibi ile yaptığı zorlu kurban pazarlığı renkli görüntüler oluşturdu. Pazarlık anının kameraya yansıdığı olayda izleyenler hayretle tanıklık etti.

Havran ilçesinde Kurban Bayramı hazırlıkları şimdiden başladı. İlçeye bağlı Temaşalık Mahallesi'nde Yusuf Çağlar ile çiftlik sahibi Battal Altıntop'ın dakikalarca süren ve zaman zaman hararetin yükseldiği kurban pazarlığı, izleyenlere hem şaşkınlık hem de heyecan yaşattı. Kıran kırana geçen pazarlık anı kameraya yansıdı.

Yaklaşık yarım saat süren zorlu pazarlığın ardından taraflar anlaşmaya vardı.

Pazarlığı izleyen vatandaşlar, "Kolları kopacak sandık" diyerek yaşananları hayretle izlediklerini dile getirdiler. Vatandaşlar, "Bu kadar mücadeleden sonra hayvan alınmasaydı gerçekten üzülürdük" dediler. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
