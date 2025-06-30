Havran'da Kuduz Aşısı Uygulaması Gerçekleştirildi

Havran İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplu kuduz aşısı uygulaması, Havran Avcılar Kulübü'nde gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hayvan Sağlığı Birimi koordinesinde yapılan etkinlikte, bölgedeki avcıların köpeklerine kuduz aşısı uygulandı. Kuduz hastalığı hakkında farkındalık oluşturmayı amaçlayan programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğe Havran İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emre Çakan da katıldı. - BALIKESİR