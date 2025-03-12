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Havran'da İstiklal Marşı'nın 104. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

Havran'da İstiklal Marşı'nın 104. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı
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Havran Meslek Yüksekokulu öğrencileri, ilkokul öğrencileriyle birlikte İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yıl dönümünde bayrak ve vatan sevgisi temalı boyama etkinliği düzenleyerek milli birlik mesajı verdiler.

Balıkesir'in Havran ilçesinde, Havran Meslek Yüksekokulu öğrencileri, ilkokul öğrencileriyle birlikte İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yıl dönümünde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Bayrak ve vatan sevgisi temalı boyama etkinliği düzenleyen öğrenciler, milli birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Havran Meslek Yüksekokulu öğrencileri, ilkokul öğrencileriyle bir araya gelerek İstiklal Marşı'nın kabulünü coşkuyla kutladı. Etkinlik kapsamında öğrenciler, bayrak ve vatan sevgisini simgeleyen görselleri boyayarak milli değerlere olan bağlılıklarını pekiştirdi.

Vatan ve bayrak sevgisinin her yaştan insan için ilham kaynağı olduğunu vurgulayan yetkililer, bu tür etkinliklerin çocukların milli bilinç kazanmasında önemli bir rol oynadığını belirtti.

Etkinliğin, çocukların vatan sevgisi ve milli değerler konusunda bilinçlenmesine katkı sağladığını ifade eden yetkililer, dayanışma ve birlikte çalışmanın önemine dikkat çekti. Program sonunda öğrenciler, yaptıkları boyama çalışmalarını sergileyerek anlamlı güne katkıda bulundu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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