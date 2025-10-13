Haberler

Havran'da Afet Bilinci İçin Tahliye Tatbikatı Gerçekleştirildi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare' etkinlikleri kapsamında Havran'da tüm okullarda eş zamanlı tahliye tatbikatı yapıldı. Öğrenciler, olası afet durumlarında doğru davranış biçimlerini uygulamalı olarak deneyimledi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2025-2026 eğitim-öğretim yılı boyunca yürütülen "Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinlikleri kapsamında, tematik takvimin Ekim ayı teması olan "Afetler ve Dayanıklılık Ayı" çerçevesinde Havran'da tüm okullarda eş zamanlı tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Öğrencilerin afet bilincini artırmak ve risk azaltma eğitimlerini uygulamalı şekilde pekiştirmek amacıyla yapılan tatbikatta, olası bir afet durumunda doğru davranış biçimleri ve tahliye süreçleri uygulamalı olarak deneyimlendi. Öğrenciler öğretmenleri eşliğinde okul binalarını güvenli ve planlı bir şekilde tahliye ederken, ekiplerin koordineli çalışması dikkat çekti.

Etkinliklerin, Ekim ayı boyunca paydaş kurumların katkılarıyla devam edeceği bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
