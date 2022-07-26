Hava sıcaklığının 45 dereceyi bulduğu Mardin'de vatandaşlar havuza akın etti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan Gurs Vadisi, şelale, piknik alanları ve doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini mest ediyor. 45 dereceyi bulan sıcaklardan bunalan vatandaşlar, vadide kurulan havuzda yüzerek serinliyor.

Kızıltepe karayolunun 7'nci kilometresinde bulunan Gurs Vadisi, şelalesi ve yeşil alanlarıyla doğa tutkunlarını kendine hayran bırakıyor. Sıcaklığın 45 dereceyi aştığı ilçede vatandaşlar vadide kurulan yüzme havuzunda serinliyor. Özellikle hafta sonları birçok ziyaretçi, vadide serin havada hem piknik yapıyor hem de şehrin stresinden uzaklaşıyor.

Havuzda serinleyen Mehmet Emer, "Değişiklik oluyor. Evlere kapanmaktansa dışarıya çıkıyoruz. Gurs Vadisi serindir. Havuz var giriyoruz. Burası güzel, yeşillik var. Burası Kızıltepe'ye göre 5-6 derece daha serindir. Millet bu taraflara kaçıyor" dedi.

Kızıltepe'nin kavurucu sıcağından kaçarak vadide piknik yapan Mustafa Başaran ise "Şehir 45 derece sıcaklık gördüğü için biz de serinlemek için Gurs Vadisi'ne geliyoruz. Burası çok güzel bir yer" diye konuştu. - MARDİN

İhlas Haber Ajansı / Yerel