Hava muhalefeti nedeni ile ertelenmişti: Oltu'da 23 nisan coşkusu

ERZURUM - Oltu'da hava muhalefeti nedeni ile ertelenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105. yıl dönümü kutlamaları bugün ilçe stadyumunda yapıldı.

İlçe stadyumunda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı, Atatürk İlkokulu 4/C sınıfı öğrencisi İsranur Macit yaptı.

Program kapsamında öğrenciler tarafından birbirinden renkli gösteriler sahnelendi. Şehitler İlkokulu 4/A sınıfı öğrencisi Yeliz Hüdanur Özden, "Hürriyet Bayramımız" adlı şiiri seslendirdi. Oltu Anaokulu öğrencileri "Kara Sevda" isimli müzikli gösterileriyle beğeni topladı. Atatürk İlkokulu öğrencileri, Türkiye'nin yedi bölgesine ait halk oyunlarını sergileyerek izleyenlere adeta kültürel bir şölen sundu.

Yasin Haşimoğlu İlkokulu 4/C sınıfı öğrencisi Ayşe Hümeyra Yıldırım "23 Nisan" adlı şiiri okurken, Vilayetler Birliği Anaokulu öğrencileri "Memleketim" adlı müzikli gösteriyi sundu.

Karabekir İlkokulu'nun "Anadolu Ateşi" dans gösterisi ise izleyicilerden büyük alkış aldı. 25 Mart İlkokulu'nun "İşte Bu Bayrak" adlı gösterisiyle devam eden kutlamalarda, Fatih İlkokulu 4/A sınıfı öğrencisi Esra Nur Özcan da "23 Nisan" adlı şiiri okudu.

Nenehatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Sınıfı, halk oyunları gösterisi ile programa renk katarken, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ise "Türkiye" temalı müzikli oyun gösterisiyle büyük beğeni topladı.

Günün sonunda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri, ilçe protokolü tarafından takdim edildi.