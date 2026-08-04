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Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran Oldu: İşte Kariyeri

Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran Oldu: İşte Kariyeri
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Yüksek Askeri Şura kararları ile Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu.

Yüksek Askeri Şura kararları ile Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu. Orgeneral Rafet Dalkıran kimdir.

Rafet Dalkıran, 16 Nisan 1966 tarihinde Ertuğrul, Altıeylül, Balıkesir'de doğmuştur. 1988 yılında Hava Harp Okulundan mezun oldu. Hava Harp Akademisini bitirerek kurmay subay oldu.

Dalkıran, 2008 yılında hava pilot kurmay albay, 2015 yılında tuğgeneral rütbesine terfi etti. 2015-2016 yılları arası Genelkurmay İstihbarat Plan ve Koordinasyon Daire Başkanlığı, 2016-2017 yılları arası 5. Ana Jet Üssü Komutanlığı, 2017-2018 yılları arası Hava Harp Okulu Komutanlığı yaptı. 2018 yılında tümgeneral rütbesine terfi etti ve 2018-2021 yılları arası 2. Ana Jet Üssü Komutanlığı yaptı.

2021 yılında korgeneral rütbesine terfi etti ve 2021-2022 yılları arası Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı, 2022-2025 yılları arası Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı yaptı. Korgeneral Rafet Dalkıran, 5 Ağustos 2025 tarihinde Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları ile orgeneral rütbesine terfi etti.

Rafet Dalkıran, 5 Ağustos 2025 tarihinde yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarının ardından 14 Ağustos 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına görevlendirildi.

Dalkıran son olarak 4 Ağustos 2026 tarihinde düzenlenen Yüksek Askeri Şura Toplantısı kararına göre Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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