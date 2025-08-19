Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Devir Teslim
Orgeneral İsmail Güneykaya, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı görevini Korgeneral Rafet Dalkıran'a devretti. Devir teslim törenine Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri katıldı.
Orgeneral İsmail Güneykaya, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı görevini bugün Korgeneral Rafet Dalkıran'a devretti.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu; 15 Ağustos 2025 tarihinde yayınlanan 2025 Yılı General/Amiral Atamaları kapsamında, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığında düzenlenen devir teslim törenine katıldı. Devir teslim töreninde Orgeneral İsmail Güneykaya, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı görevini Korgeneral Rafet Dalkıran'a devretti" denildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel