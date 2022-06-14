Hataylılar haytalı dondurma ile serinliyor

Antakya'da Tarihi Uzun Çarşıda 40 yıllık dondurma ustası Mehmet Hançer Gündüz, günde 50 kilo dondurma satıyor

HATAY - Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü tarafından gastronomi şehirler ağına dahil edilen Hatay'da limon, gül ve haytalı bicibici yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Sıcak hava nedeniyle serinlemek isteyen vatandaşlar Antakya'da Tarihi Uzun Çarşıda 40 yıllık dondurma ustası Hançer Usta lakaplı Mehmet Hançer Gündüz'ün yaptığı dondurmalardan tüketerek serinliyor.

Kaselerle servis edilerek tüketilen sarı ve kırmızı renkteki dondurmaların servis edilmesinin yanı sıra hazırlayan ustanın marifeti de vatandaşlardan tam not alıyor.

Özellikle yazın limon, gül ve haytalı bicibicisinin çok tüketildiğini belirten Mehmet Hançer Gündüz, ürettiği dondurmanın en büyük özelliklerinden bir tanesinin boğaz ağrısı yapmadığını ifade etti. Gündüz, "Bu sene yenilikler yaparak meyveli haytalı dondurmamızı yaptık. Bizim dondurmamızı diğer dondurmalardan ayıran fark, el yapımı ve doğal oluşu. Bizim Hatay'a özgü limon, gül ve haytalı dondurması oluşu. Ben Tarihi Uzun Çarşısı'nın aynı zamanda dernek başkanıyım. Pandemi dönemi bittikten sonra satışlarımızda bu yıl oldukça artış oldu. Yerli turistlerimiz Hatay'a çok geliyor ve bizi duyan buraya gelerek dondurmalarımızdan alıyor. Sosyal medya üzerinden de bizleri takip ederek geliyorlar" dedi.

Ömrü ve sağlığı yettiği müddetçe bu işi devam ettireceğini söyleyen Gündüz, "Yaklaşık günlük 50 kilo dondurma satıyoruz. Siparişlerimiz Allah'a şükür çok. Ben ikinci kuşağım, inşallah oğlumla birlikte 3. kuşak olarak devam ettireceğiz. Diğer dondurmaları tükettiğinizde hemen telaşa kapılarak çocuğum az ye, boğazın ağrır. Dersiniz Bizde böyle bir şey yok sağlık açısından iyidir" diye konuştu.