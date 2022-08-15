Hatay yerel haberleri: 'Tff Plaj Futbol Ligi Arsuz Etabı' Tamamlandı

Arsuz Belediyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) işbirliğiyle düzenlenen "Plaj Futbol Ligi Arsuz Etabı" tamamlandı.

Arsuz Belediyesi'nin ev sahipliğinde üç gün boyunca Karaağaç Halk Plajı'nda düzenlenen; "Plaj Futbol Ligi Arsuz Etabı" Arsuz Belediye Spor'un şampiyonluğuyla tamamlandı. Arsuz Belediye Spor ve Nardüzü takımlarının final maçının normal süresi 4-4 berabere tamamlandı. 3 dakikalık uzatma devresinde gülen taraf Arsuz Belediye Spor oldu. Takım, Türkiye Süper Finalleri'nde Hatay'ı temsil etme hakkı elde etti.

Tüm sporculara teşekkür eden Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, "Böylesi ulusal bir spor turnuvasının ilçemizde yapılmış olmasından dolayı mutluyuz. Burada şampiyon olan takım ilçemizi, ilimizi Türkiye Süper Finalleri'nde temsil etme hakkını elde etmiş oldu. Turnuva'ya katılan tüm takımlarımıza teşekkür ediyorum. Üç gün boyunca Karaağaç Halk Plajımızda kıyasıya mücadeleler izledik. Ben başta şampiyon olan takımı ve turnuvada mücadele eden tüm takımlarımızı ve sporcularımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara madalya ve kupaları protokol tarafından takdim edildi. Litvanya Plaj Futbolu Milli Takım sorumlusu ve Arsuz Belediye Spor'un sporcusu Sahip Mammadov, Başkan Güven'e Litvanya Milli Takımı'nın formasını hediye etti.