Hatay yerel haberleri: Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven Muz Üretimi Bilgilendirme Toplantısına Katıldı

Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, Arsuz Kaymakamlığı'nda düzenlenen 'Muz Üretimi Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı.

Arsuz Kaymakamlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, "Ben her zaman Arsuz'un ekonomisinin, ağırlıklı olarak 2T üzerine kurulu olduğundan bahsediyorum. Bunlar tarım ve turizmdir. Tarım, sürdürülebilir olmalı. Yıllarca sürdürülecek tarım politikasının siyaset üstü yürütülmesi gerektiğine inanıyorum. Tarım Arsuz'da çok önemli bir yerde. Arsuz'un en önemli tarımsal ürünlerinden biri de muzdur. Muz, Arsuz'da yetiştirilen ve ülke geneline ihraç edilen önemli bir tarım ürünüdür. Üçgüllük Mahallemizde yetiştirilmektedir" dedi.

"BU KOOPARATİFLER ŞU AN EMEKLEME AŞAMASINDA"

Güven sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler Arsuz Belediyesi olarak, tarıma katkı anlamında ne yapılabileceği konusunda geldiğimiz günden beri çalışıyoruz. Bilinçli bir tarım politikası olması gerektiğini vurguluyoruz. Kişinin bilgilendirilmesi ve aynı zamanda örgütlenmesi gerektiğine de inanarak, bir yola çıktık. Bu yolda hem Arsuz Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni hem de Tarımsal Kalkınma Kooparatifi'nin kurulmasına öncülük ettik. Bu kooparatifler şu an emekleme aşamasında. Örneğin şu an kadın girişimcilerimiz üretime geçti ve markalaşma yolunda önemli adımlar attılar. Burada, eskiden çok fazla ekilen karakılçık buğdayından; ince ve kalın bulgur, kömbe, erişte gibi ürünlerin seri üretimine geçilmiştir.

"ARSUZ BELEDİYESI VAR OLDUĞUNCA DESTEK VERECEKTİR"

Arpaderesi Mahallemizde Tarım Akademisi'ni kurduk. ve Arsuz Belediyesi var olduğunca destek verecektir. Tüm kurum ve vatandaşların bu çalışmalara katkı sağlamasını talep ediyorum."