Hatay Valisi, Payas'taki Emniyet Binalarını İnceledi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, inşaatları devam eden Payas İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası'nda ve Payas Polis Merkezi Amirliği Binası'nda incelemelerde bulundu.

Asrın felaketinde ağır hasar alan Hatay'da depremin yaraları sarılmaya deVam ediyor. Kamu binalarının yeniden inşa edildiği kentte çok sayıda yapının inşaatı tamamlanırken bir çok yapıda da çalışmalar devam ediyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Payas İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası'nda ve Payas Polis Merkezi Amirliği'nde incelemelerde bulundu. Güvenlik hizmetlerinin daha verimli ve modern bir şekilde sunulabilmesi amacıyla inşa edilen Payas İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası'nda ve Polis Merkezi Amirliği Binası'nda incelemelerde bulunan vali Masatlı, çalışmaların son durumu hakkında bilgiler aldı. - HATAY