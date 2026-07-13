Haberler

Vali Masatlı, Payas'taki eğitim yatırımlarını inceledi

Vali Masatlı, Payas'taki eğitim yatırımlarını inceledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Payas ilçesinde deprem sonrası yapımı devam eden okul, anaokulu, öğrenci pansiyonu ve halk eğitim merkezi projelerinde incelemelerde bulundu.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Payas ilçesinde yapımı devam eden ve tamamlanma aşamasına gelen eğitim yatırımlarında incelemelerde bulundu.

Asrın felaketinin izlerinin silindiği Hatay'da eğitim yuvaları yükselmeye devame diyor. Vali Masatlı, incelemeler kapsamında Payas 8 Derslikli Yunus Emre Ortaokulu, Çağlalık Mahallesi 4 Derslikli Anaokulu, 200 Yataklı Öğrenci Pansiyonu ile 8 Derslikli Payas Halk Eğitim Merkezi projelerinde yürütülen çalışmaları yerinde görerek yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı.

İncelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Vali Masatlı, eğitimin güçlü bir geleceğin en sağlam temeli olduğunu belirterek, öğrencilerin daha güvenli, modern ve nitelikli eğitim ortamlarında öğrenim görmesi amacıyla il genelindeki eğitim yatırımlarının kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gözaltına alınan Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin

Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu'nu reddeden Demirtaş, Saadet Partisi liderine 'evet' dedi

Kılıçdaroğlu'nu reddeden Demirtaş, o lidere "Evet" dedi
FIFA'da kriz büyüyor! Kırmızı kart kararında bir skandal iddia daha

FIFA'da kriz büyüyor! Kırmızı kart kararında bir skandal iddia daha
Arda Turan için İngiltere sürprizi! Maçlarını o takımın stadyumunda oynayabilirler

Arda için İngiltere sürprizi
Gram altında kritik eşik! 4 bin TL ihtimali masada

Gram altında kritik eşik! 4 bin TL ihtimali masada
Yaşlı çifti kiraz mı öldürdü? Başkaları da yemiş

Yaşlı çifti kiraz mı öldürdü? Başkaları da yemiş
Bahçeli haklı mı çıktı? Herkes Haluk Levent ile ilgili bu sözlerini paylaşıyor

Bahçeli haklı mı çıktı: Herkes bu sözlerini paylaşıyor
Kızı eşyalarını satışa çıkardı! İşte İlber Ortaylı'nın sahip olduğu ev sayısı

Kızı eşyalarını satıyor! İşte İlber Ortaylı'nın evlerinin sayısı