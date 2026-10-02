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Hatay Valisi Masatlı, Koçören TOKİ'deki 7 kilometrelik yol çalışmalarını inceledi

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Hatay Valisi Masatlı, Koçören TOKİ'deki 7 kilometrelik yol çalışmalarını inceledi
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Defne Koçören TOKİ konutları bölgesindeki yaklaşık 7 kilometrelik yol çalışmalarını inceledi. İncelemede altyapı çalışmalarının durumu değerlendirildi; Masatlı, çalışmaların koordineli sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Defne ilçesine bağlı Koçören Mahallesi TOKİ konutları bölgesinde devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Yaklaşık 7 kilometre uzunluğunda ve 50 metre genişliğinde planlanan yol güzergahında yürütülen çalışmaları inceleyen Vali Masatlı, bölgede devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İnceleme sırasında yol güzergahında gerçekleştirilen yağmur suyu, içme suyu ve doğal gaz altyapı çalışmalarının mevcut durumu da değerlendirildi. Vali Masatlı, ilgili çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Bölgede yol yapım çalışmalarının yanı sıra farklı altyapı hizmetlerinin de sürdürüldüğü belirtilirken, çalışmaların koordineli şekilde yürütülmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Masatlı, incelemeleri sırasında çalışmaların mevcut durumu ve süreç hakkında bilgi alarak, yol ve altyapı çalışmalarının planlı ve koordineli şekilde sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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