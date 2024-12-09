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Hatay Valisi Masatlı'dan Cilvegözü Gümrük Kapısı'na İnceleme

Hatay Valisi Masatlı'dan Cilvegözü Gümrük Kapısı'na İnceleme
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Reyhanlı'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda ve tampon bölgede incelemelerde bulundu. Suriye'deki iç savaşın sona ermesiyle birlikte sınırda yoğunluk artarken, valinin ziyaretinin ardından bölgedeki gümrük işlemlerinin ve göç hareketlerinin istikrara kavuşması hedefleniyor.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda ve tampon bölgede incelemelerde bulundu.

Suriye'de 15 yıl yıl süren iç savaşın bitmesiyle birlikte, Suriyeliler yurtlarının yolunu tuttu. Bu çerçevede sınır gümrük kapılarında yoğunluk yaşanıyor. Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda da ekiplerin yoğun mesaisi devam ediyor.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı bölgeye gelerek gümrük kapısı ve mobil göç tırında incelemelerde bulundu. Vali Masatlı daha sonra Suriye ve Türkiye arasında oluşturulan tampon bölgeyi inceledi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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