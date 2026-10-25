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Hatay Valisi Masatlı, Antakya'da yapımı süren üç kamu hizmet binasını inceledi

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Hatay Valisi Masatlı, Antakya'da yapımı süren üç kamu hizmet binasını inceledi
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antakya'da yapımı süren üç kamu hizmet binasını gezerek yetkililerden bilgi aldı. 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yeniden inşa yatırımlarıyla kamu hizmetlerinin daha etkin sunulması hedefleniyor.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antakya'da yapımı devam eden Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro ile Hatay Defterdarlığı yeni hizmet binalarında incelemelerde bulundu.

İnşaat alanlarını gezen Masatlı, yetkililerden projelerin mevcut durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'da sürdürülen yeniden inşa çalışmaları kapsamında hayata geçirilen yatırımlarla, kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulmasının hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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