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Hatay Valisi Masatlı: "Afetten kaynaklı çok büyük acılara şahit olduk"

Hatay Valisi Masatlı:
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Hatay'da depremin ikinci yılında deprem şehitliğini ziyaret eden İl Valisi Mustafa Masatlı, "Burada afetten kaynaklı çok büyük acılara şahit olduk. Hüzünlüyüz, deprem şehitlerimizi unutmadık" dedi.

Hatay'da depremin ikinci yılında deprem şehitliğini ziyaret eden İl Valisi Mustafa Masatlı, "Burada afetten kaynaklı çok büyük acılara şahit olduk. Hüzünlüyüz, deprem şehitlerimizi unutmadık" dedi.

6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraşlı merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden en çok etkilenen illerden birisi de Hatay olmuştu. Depremin ikinci yıl dönümde Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Narlıca Deprem Şehitleri Mezarlığını ziyaret ederek kabirlere karanfil bıraktı.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Vali Masatlı, "Öncelikli olarak 6 Şubat 2023 tarihinde asırların afetinde hayatlarını kaybeden deprem şehitlerimize Allahtan rahmet, yakınlarına da sabırlar diliyorum. 6 Şubat'tan bugüne şehrimizin tamamında fiziksel görüntü olarak hizmet olarak vatandaşlarımız olarak çok şey değişti" dedi.

"Dünyanın en büyük iyileştirme operasyonu Hatay'da sürüyor"

Vali Masatlı,"Tarihin en büyük afetlerinden biriyle yüz yüze gelmiş olan şehrimizde enkazların kaldırılmasıyla beraber suratla hem alt yapıda hem üst yapıda önemli çalışmalar başladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyanın en büyük iyileştirme operasyonu şehrimizde yürütülüyor" diye konuştu.

"46 bin 140 konut teslim ettik, yılsonuna bütün vatandaşların konutları ve iş yerleri teslim edilecek"

Vali Masatlı, "Burada şu ana kadar 46 bin 140 konutu vatandaşlarımıza teslim ettik. İnşallah sayın Cumhurbaşkanımızdan ifade ettiği gibi bu sene sonuna kadar hak sahibi olan bütün vatandaşlarımız hem konutları hem de iş yerleri kendilerine verilecek. Şu ana kadar 9 hastaneyi hizmete aldık. 129'dan fazla okulu yine devreye aldık. Ticari hayatın, sosyal hayatın desteklenmesiyle ilgili çok önemli çalışmalar var. Şu anda vatandaşlarımız normale doğru döndüler, inşallah yarınımız bugünümüzden daha iyi olacak" dedi.

Son olarak Vali Masatlı, "Ben depremin ilk saatlerinden beri bölgede görev yapan bir kamu yöneticiyim. Dolayısıyla burada afetten kaynaklı çok büyük acılara şahit olduk. Hüzünlüyüz, deprem şehitlerimizi unutmadık" sözlerine yer verdi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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