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Reyhanlı'da Çocuklar Sondaj Kuyusunda Serinliyor

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 34 derece sıcak ve yüksek nemden bunalan çocuklar, tarımsal sulama için açılan sondaj kuyusunda yüzerek serinledi. Oyun oynayan çocuklar, evlerinin yakınındaki kuyuda serinlediklerini belirtti.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde sıcaktan bunalan çocuklar, tarımsal sulama için açılan sondaj kuyusunda yüzerek serinledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava sıcaklığını 34 derece olarak ölçtüğü Reyhanlı ilçesinde yüksek nem de bunalttı. İlçeye bağlı Yeşilova Mahallesi'nde sıcaktan bunalan çocuklar, tarımsal sulama için açılan sondaj kuyusunda yüzerek serinledi. Birbirleriyle şakalaşıp, oyun oynayan çocuklar havanın sıcak olduğunu, evlerinin yakınındaki sondaj kuyusunda serinlediklerini söyledi.

Haber - Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU-Cuma Yunus YAŞATIR/ REYHANLI (Hatay),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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