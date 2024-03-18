Üye Girişi
Haberler

Hatay'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde hüzün hakim oldu

Güncelleme:

Hatay'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde, Mardin'in Derik ilçesinde teröristlerin saldırısında şehit olan Polis Memuru Ahmet Benli'nin eşi Turna Benli, eşini unutmayarak mezarı başında dua etti. Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve il protokolü de şehitliği ziyaret ederek, şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Turna Benli, iki çocuğuyla birlikte güçlü olmaya çalıştığını ve çocuklarının da bu gücü kendisinden aldığını belirtti.

HATAY (İHA) – Hatay'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde şehitlikte hüzün hakim oldu.

Mardin'in Derik ilçesinde 9 Nisan 2016 tarihinde teröristlerin hain saldırısında Hataylı Polis Memuru Ahmet Benli şehit olmuştu. Evli ve 2 çocuklu şehit Ahmet Benli, doğu görevi bitmesine 1 ay kala teröristler tarafından şehit edildi. Benli'nin naaşı Antakya ilçesi Emek Mahallesi'nde bulunan şehitliğe defnedilmişti. Ahmet Benli'nin eşi Turna Benli, 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde eşini unutmayarak mezarı başında dua etti. Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve il protokolü de şehitliği ziyaret ederek, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

"Güçlü olmaya çalışıyorum ve çocuklarım da o gücü benden alıyorlar"

İki çocuğu olan şehit eşi Turna Benli, "Eşim Ahmet Benli, 9 Nisan 2016 Mardin Derik'te şehit oldu. Lojmanda nöbetteyken teröristlerce akşam vakti yapılan çatışmada lojmanı korurken olay yerinde şehit oldu. 8 yıllık evliydik, 2 tane de Efe ile Ege adında oğlum var. Güçlü olmaya çalışıyorum. Çocuklarım da o gücü benden alıyorlar. İnşallah büyüyüp babalarına layık, vatana, millete hayırlı evlat oldukları günleri hep beraber Rabbim bizlere sağlıkla göstersin" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

18 Mart Hatay Yerel Haberler

Bakmadan Geçme

Hasan Koçer kimdir? AK Parti Konya- Yalıhüyük Belediye Başkan adayı Hasan Koçer kaç yaşında, nereli? Ali Konak kimdir? AK Parti Konya- Yunak Belediye Başkan adayı Ali Konak kaç yaşında, nereli? Serdar Köksal kimdir? Zafer Partisi Erzurum Tortum Belediye Başkan Adayı Serdar Köksal kaç yaşında, nereli? Muhammed Akbey kimdir? Zafer Partisi Erzurum Pasinler Belediye Başkan Adayı Muhammed Akbey kaç yaşında, nereli? Abdulhamit Uzun kimdir? Zafer Partisi Erzurum Palandöken Belediye Başkan Adayı Abdulhamit Uzun kaç yaşında, nereli? Abdullah Emre Azim kimdir? Zafer Partisi Erzurum Oltu Belediye Başkan Adayı Abdullah Emre Azim kaç yaşında, nereli? Ahmet Kısa kimdir? AK Parti Konya Derebucak Belediye Başkan adayı Ahmet Kısa kaç yaşında, nereli? Doğukan Özsoy kimdir? Zafer Partisi Erzurum Narman Belediye Başkan Adayı Doğukan Özsoy kaç yaşında, nereli? Hüseyin Ayten kimdir? AK Parti Konya- Derbent Belediye Başkan adayı Hüseyin Ayten kaç yaşında, nereli? Cengizhan Arslantürk kimdir? Zafer Partisi Erzurum Köprüköy Belediye Başkan Adayı Cengizhan Arslantürk kaç yaşında, nereli? Ali Meşe kimdir? AK Parti Konya- Çeltik Belediye Başkan adayı Ali Meşe kaç yaşında, nereli? Recep Candan kimdir? AK Parti Konya- Çumra Belediye Başkan adayı Recep Candan kaç yaşında, nereli? Taha Güneş kimdir? Zafer Partisi Erzurum İspir Belediye Başkan Adayı Taha Güneş kaç yaşında, nereli? Muharrem Dere kimdir? AK Parti Konya- Altınekin Belediye Başkan adayı Muharrem Dere kaç yaşında, nereli? Zeynep Uzun kimdir? Zafer Partisi Erzurum Horasan Belediye Başkan Adayı Zeynep Uzun kaç yaşında, nereli?
title