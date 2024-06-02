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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde muhtarlık seçimi yenilendi

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde vatandaşlar, yenilenen muhtarlık seçimi için sandık başına gittiler. 31 Mart Yerel Seçimlerinde çıkan sonuca yapılan itirazlar sonrası il seçim kurulu tarafından Reyhanlı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde muhtarlık seçiminin yenilenmesine karar verilmişti. Vatandaşlar, yaklaşık 2 ay aranın ardından yeniden sandık başına gittiler.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde vatandaşlar, yenilenen muhtarlık seçimi için sandık başına gittiler.

31 Mart Yerel Seçimlerinde çıkan sonuca yapılan itirazlar sonrası il seçim kurulu tarafından Reyhanlı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde muhtarlık seçiminin yenilenmesine karar verilmişti. Vatandaşlar, yaklaşık 2 ay aranın ardından yeniden sandık başına gittiler.

Muhtar hakkında şikayet olduğunu belirten Ahmet Yağcı, "Bugün burada muhtarlık seçimi yenileniyor. Yeni kazanan muhtarımız hakkında şikayet olmuş ve seçimin iptalini istemişler. Seçim şu an yeniden yenileniyor. Tekrar bir seçime girildi. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun. Bizde vatandaşlık görevimiz olarak oyumuzu kullanmaya geldik" dedi.

Muhtarlık seçiminin yenilendiğini dile getiren Murat Gezer, "Bugün muhtarlık seçimi yenileniyor. Muhtarımız hakkında şikayet olmuş. Bende oyumu kullanmaya geldim. Hakkımızda hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlık görevini yapmak için geldiğini söyleyen Ahmet Kalkan, "Muhtarımızı şikayet etmişler. Ondan dolayı yeniden muhtarlık seçimi oluyor. Bizler oyumuzu kullanmaya geldik. Vatandaşlık görevimizi yapmak için buradayız" şeklinde konuştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Pınarbaşı Reyhanlı Hatay Yerel Politika Güncel Haberler

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