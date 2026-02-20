Haberler

Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4.2 büyüklüğündeki depremin saat 06.10'da meydana geldiğini ve derinliğinin 9.27 kilometre olduğunu açıkladı.

