Hatay haberi: Hatay'da doğal klima özelliği olan mağara, yaz aylarında ilgi görüyor

Hatay bölgesinden gelen habere göre Hatay'da doğal klima özelliği olan mağara, yaz aylarında ilgi görüyor Sıcaktan bunalan köylüler serinlemek için soluğu mağarada alıyorlar Hatay'ın Hassa ilçesinde kavurucu sıcaktan bunalan köylüler serinlemek için bölgedeki mağaraları tercih ediyor.

Hatay'da doğal klima özelliği olan mağara, yaz aylarında ilgi görüyor

Sıcaktan bunalan köylüler serinlemek için soluğu mağarada alıyorlar

HATAY - Hatay'ın Hassa ilçesinde kavurucu sıcaktan bunalan köylüler serinlemek için bölgedeki mağaraları tercih ediyor.

Hassa ilçesine bağlı Acer Pınar köylüleri serinlemek için yıllardır aynı mağarayı tercih ediyor. 40 dereceyi bulan sıcaklıklardan korunmak için mağaraya tırmanan köy halkı gün batana kadar serinliğin tadını çıkartıyor.

Bölgede 40 dereceyi bulan sıcaklıktan kaçan köylüler günün en bunaltıcı saatlerini mağarada geçiyorlar. Jeomorfolojik yapısı nedeniyle yazın yaklaşık 10-15 derece olan ve mağara soğuk hava etkisiyle yaz aylarında doğal ortamda serinlemek isteyen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Yıllardır serinlemek için aynı mağaraya geldiklerini ifade eden Turgut Kara (62), "Dışarısı ne kadar sıcak olursa burası o kadar serin oluyor yani doğal klima burası. Bizler buraya geldikten sonra dışarıya çıkıyoruz ve yanıyoruz sıcaktan. Bazen çevre köylerde gelenle oluyor serinlemek için mağaraya öğlen saatlerinde geliyoruz ve akşama kadar oturuyoruz akşam olunca evimize geri dönüyoruz "dedi.

Yıllardır mağaraya gelerek serinlediklerini belirten Ali Kara ( 60), "İşimiz olmadığı sürece bu mağaraya gelip burada zaman geçiyoruz. Ben 60 yaşındayım kendimi bildim bileli buraya gelirim serinlerim bizlerden daha büyüklerde aynı şekilde serinlemek için buraya gelirler diye biliyorum. Dışarısı ne kadar sıcak olursa burası o kadar serin olur. Gelen burada rahat ediyor. Bir saat yatıp üşüyorlar ve güneşe geri çıkıyorlar" diye konuştu.

Mağaranın serinliğinin dağ içerisindeki bulunan sudan kaynaklı olduğunu ifade eden Ali Kara (84), "Mağara uzun yıllardır var. Dışarısı 40 dereceyken burada battaniye ile bile uyunamaz soğuktan. Özellikle Ramazan aylarında iftara kadar burada kalırız "dedi.