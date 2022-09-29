Hatay haberleri... Hatay Büyükşehir'den İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Hatay haberi... Hatay Büyükşehir Belediyesi, personelin Çukurova Belediyeler Birliği’nin de desteği ile ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ eğitimi verdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, personelin Çukurova Belediyeler Birliği'nin de desteği ile 'İş Sağlığı ve Güvenliği' eğitimi verdi.

HBB yöneticilerinin ve personelinin katıldığı eğitimde, İş Güvenliği Uzmanı Serkan Demirel, güvenlik kültürü anlayışının arttırılarak iş kazası ve meslek hastalıklarının en aza indirilmesi ile ilgili sunum yaptı ve önemli bilgiler paylaştı.

Belediyelerin bütün birimlerini ilgilendiren iş kazalarından korunma prensipleri ve teknik konular hakkında neler yapılması gerektiğini de anlatan Demirel, sıfır kaza, sıfır meslek hastalığı ve sürdürülebilir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini uygulayan örnek mahalli idare olmayı hedeflediklerini belirtti.