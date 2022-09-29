Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay haberleri... Hatay Büyükşehir'den İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Yerel Haberler

Hatay haberi... Hatay Büyükşehir Belediyesi, personelin Çukurova  Belediyeler Birliği’nin de desteği ile ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ eğitimi verdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, personelin Çukurova  Belediyeler Birliği'nin de desteği ile 'İş Sağlığı ve Güvenliği' eğitimi verdi.

HBB yöneticilerinin ve personelinin katıldığı eğitimde, İş Güvenliği Uzmanı Serkan Demirel,  güvenlik kültürü anlayışının arttırılarak iş kazası ve meslek hastalıklarının en aza indirilmesi ile ilgili sunum yaptı ve önemli bilgiler paylaştı.

Belediyelerin bütün birimlerini ilgilendiren iş kazalarından korunma prensipleri ve teknik konular hakkında neler yapılması gerektiğini de anlatan Demirel, sıfır kaza, sıfır meslek hastalığı ve sürdürülebilir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini uygulayan örnek mahalli idare olmayı hedeflediklerini belirtti.

Kaynak: ANKA / Yerel

Çukurova Hatay Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title