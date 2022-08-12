Hatay haber: Lütfü Savaş, İlçe Ziyaretlerine İskenderun'la Devam Etti

Hatay bölgesinden gelen habere göre Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, ilçe ziyaretleri kapsamında İskenderunlu hemşehrileri ile bir araya geldi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, ilçe ziyaretleri kapsamında İskenderunlu hemşehrileri ile bir araya geldi.

Karayılan, Meydan, Şekere, Cırtıman, Pınarbaşı mahalle sakinleri ve İskenderun Küçük Sanayi Sitesi esnafı ile buluşan Başkan Savaş, talepleri yerinde dinledi.

Savaş, ziyaretlerinde altyapı ve üstyapı çalışmalarından, HBB meclisinde yaşanan sorunlara kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

"BÜYÜKŞEHİR'DEN BAŞKA HATAY'DA HİZMET YAPAN KİMSE YOK"

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin tüm engellere rağmen hizmetlerine devam ettiğini belirten Savaş, "Şu anda HBB'den başka Hatay'da yatırım yapan kurum yok. Meclis'te reddeden bir zihniyet var. Niye reddediyorsunuz, hizmeti neden engelliyorsunuz? Gücümüz millet diye geldiniz, işiniz hizmetse neden hizmeti engelliyorsunuz" diyerek tepkisini dile getirdi.

"HER ŞEYE RAĞMEN DURMADAN HİZMET ETMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Hizmetleri engellemek için yapılanları anlatan Savaş, "Cumhur İttifakı meclis üyeleri arıtma tesisi yapmayalım diye ret verdi. Ağustos ayı meclis toplantısında bir kez ret verdiler. Hangi vicdan bunu kabul eder. Sadece ovada 5 tane arıtma tesisi yaptık. Türkiye'deki ekonomik tablo nasılsa bizde de aynı. Ama her şeye rağmen durmadan hizmet etmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Hatay'ın ödediği vergiye oranla çok düşük seviyede bütçeden faydalandığını belirten Savaş, "2020 yılında Hatay ili olarak 12 milyar 518 milyon vergi ödedik. Ancak sadece 540 milyon liralık yatırım ayrılmış" dedi.

Başkan Savaş, mahalle sakinlerinden gelen sorulara da yanıt verdi. İlaçlama konusunda Türkiye'nin en kaliteli sinek ilacının kullandıklarını söyleyen Savaş, "Cumhurbaşkanlığı araçlar konusunda tasarruf tedbirleri yayınladı. Biz de bu tedbirlere uygun hareket ediyoruz. Araç sayılarımız yarıya düştü. Bunun için sinek ile mücadelede iki günde bir girdiğimiz mahallelere haftada bir girmek zorunda kaldık" dedi.

EXPO 2021 Hatay alanlarını bugüne kadar 1 milyon 350 bin kişinin ziyaret ettiği bilgisini de İskenderunlularla paylaşan Savaş, "EXPO organizasyonu turizmimize büyük katkı sağladı. Esnafımıza olumlu desteği oldu ve olamaya devam ediyor. Antakya'daki alanda yer alan ve Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Ortak Varoluş Mozaiği'ni turistler görmeye geliyor" diye konuştu.

Lütfü Savaş'a ziyaretlerinde CHP Hatay milletvekilleri Mehmet Güzelmansur, Suzan Şahin ve İsmet Tokdemir eşlik etti.