Hatay haber... Hatay Büyükşehir Belediyesi Şehit Mezarı İçin Kamera Kurdu Yerel Haberler Hatay haberleri: Hatay Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Şehit ve Gazi Yakınlarıyla İlişkiler Şube Müdürlüğü, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi Mezarlığı’nda bulunan Şehit Er Tekin Karaçay'ın mezarına kamera yerleştirdi. Hatay Büyükşehir Belediyesi Şehit ve Gazi Yakınlarıyla İlişkiler Şube Müdürlüğü, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi Mezarlığı'nda bulunan Şehit Er Tekin Karaçay'ın mezarı için güvenlik kamerası kurdu. Şehit mezarının kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar verilmesi nedeniyle Defne İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün tespitleri doğrultusunda harekete geçen Hatay Büyükşehir Belediyesi, mezarı ve çevresini gören kamera yerleştirme çalışmalarını tamamladı. Hatay Büyükşehir Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, HBB Başkanı Lütfü Savaş'ın talimatları doğrultusunda, şehidin mezarının da onarılarak korunması için her türlü tedbirin alındığını açıkladı. Kaynak: ANKA / Yerel Hisarcık Hatay Yerel Haberler

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