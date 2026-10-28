Hatay genelinde fırtına ve yağış yüzünden bayraklar zarar görmesin diye indirildi

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Hatay'da etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle kent genelindeki bayraklar, zarar görmelerini önlemek amacıyla geçici olarak indirildi.

Kent genelinde yürütülen çalışmalarda bayraklar koruma altına alınırken, hava koşullarının normale dönmesinin ardından yeniden göndere çekilerek dalgalandırılacağı bildirildi.

Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı bayrakların korunması amacıyla gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı