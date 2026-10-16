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Hatay Erzin'de kaybolan karga için esnaf Süleyman Bakıcı geri getirilmesini istedi

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Hatay Erzin'de kaybolan karga için esnaf Süleyman Bakıcı geri getirilmesini istedi
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Hatay'ın Erzin ilçesinde kent merkezi Atatürk Caddesi'ni mesken tutan ve mizah amaçlı görüntüleriyle ilgi odağı olan karga, sırra kadem basınca mahalleli meraklandı. Esnaf Süleyman Bakıcı, kargayı görenlere seslenerek her ne sebeple götürüldüyse geri getirilmesini istedi.

Hatay'da mahallelinin dostu olan ve mizah amaçlı çekilen görüntüleriyle ilgi odağı olan karganın sırra kadem basmasıyla Süleyman Bakıcı, "Gören duyan varsa her ne sebeple götürdüyse geri getirin arkadaşlar, biz kargamızı istiyoruz" diyerek kargayı görenlere seslendi.

Erzin ilçesi kent merkezi Atatürk Caddesi'ni mesken tutan karga, vatandaşların ilgi odağı olmuştu. Caddelerde özgürce yürüyerek gezen ve heybeleri karıştıran karga, vatandaşlar tarafından besleniyordu. Mizah amaçlı çekilen görüntülere de konu olan karganın kaybolması mahalleliyi meraklandırdı. Bölgede esnaflık yapan Süleyman Bakıcı, karganın vatandaşlar tarafından yakalandığını düşünerek geri getirin çağrısı yaptı.

Karganın mahallelinin neşe kaynağı olduğunu söyleyen Bakıcı, "Bizim kargamız kayıp. Neşe kaynağımızdı, motorlarımızın üzerine konuyordu ve heybelerimizi karıştırıyordu. Alt caddenin, üst caddenin ve bizim neşe kaynağımızdı. Gören duyan varsa her ne sebeple götürdüyse geri getirsin arkadaşlar. Biz kargamızı istiyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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