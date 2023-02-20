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Hatay depremi güvenlik kamerasına böyle yansıdı

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Hatay depremi güvenlik kamerasına böyle yansıdı Hatay'da yaşanan 6.4'lük deprem bir çatı katında bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hatay depremi güvenlik kamerasına böyle yansıdı

HATAY - Hatay'da yaşanan 6.4'lük deprem bir çatı katında bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. O anlarda leğende bulunan su sallantı ile döküldü.

Hatay'da 3 kişinin hayatını kaybettiği, 213 kişinin yaralandığı 6.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilde şiddetli hissedildi. İskenderun ilçesinde bir binanın teras katında bulunan güvenlik kamerasına deprem anı saniye saniye yansıdı. Deprem ile birlikte leğendeki suyun sağa sola giderek dökülmesi depremin şiddetini gözler önüne serdi.

Öte yandan Payas ilçesi sahilinde denizde depremin hafif hissedildiği anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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