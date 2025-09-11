Haberler

Hatay'de Gökyüzünde Gizemli Işık Cisimi

Hatay'ın Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde akşam saatlerinde görülen parlayan cismin ne olduğu merak konusu oldu. Vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntülerde cismin bir uçak veya başka bir hava aracını andırmadığı belirtildi.

Hatay'da akşam saatlerinde gökyüzünde görülen cisim vatandaşlarda merak uyandırdı.

Dörtyol ve İskenderun ilçelerinden dün gece saatlerinde parlayan ve yavaş yavaş hareket eden cisim cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüsüyle uçağı ve herhangi bir hava aracını andırmadığı belirtilen cisim vatandaşlarda merak uyandırdı.

Görüntüleri anbean kayıt altına alan Hüseyin Sert, "10 Eylül akşam saatlerinde İskenderun üzerinde bir ışık fark ettim. Işığın sabit bir şekilde geldiğini gördüm ve göktaşıdır diye görüntüledim. Video kaydı alırken ışığın sabit bir şekilde gittiğini fark ettim. Bu da bende bir şüphe uyandırdı. Göktaşı mı veya balistik füze mi diye düşümdüm ama uçak olmadığına eminim. Uçaklarda yeşil ve kırmızı ışıklar var. Cismin tam olarak ne olduğunu bilmiyorum" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
