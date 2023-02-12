Hatay'dan 142 saat sonra bir kurtuluş haberi daha geldi

İzmir'in Kınık ilçesinden deprem bölgesine giden Kınık Polyak Maden arama kurtarma ekibi, Hatay'da Makbule isimli vatandaşı 142 saat sonra enkaz altından çıkardı.

Hatay'da bir enkazda Tüprag ve TTK ekipleri ile birlikte kurtarma çalışması yürüten Kınık Polyak Eynez Maden Kömür İşletmeleri A.Ş. arama kurtarma timi, bir kurtuluşa daha imza atarak umutları artırdı. Depremin etkilediği illerde depremzedelere yardımcı olabilmek için Kınık Kaymakamlığı ve Kınık Belediye Başkanlığı ile birlikte AFAD koordinasyonunda bölgeye insani yardımlar yapılırken, profesyonel kurtarma ekipleri de arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. Ekip, 7 tim ile deprem felaketinden etkilenen şehirlerde kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Polyak Maden arama kurtarma ekibi, Hatay'da Makbule isimli vatandaşı 142 saat sonra enkaz altından sağ olarak çıkardı.

Tüm Türkiye'yi ve depremzedeleri umutlandıran ve cesaretlendiren kurtarma çalışmalarına canla başla devam edeceklerini ve son ana kadar vazgeçmeyeceklerini belirten Polyak Kurtarma Timi Koordinatörü Polyak Eynez A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Serhat Özkan, "Asla vazgeçmeyecek, pes etmeyecek ve yorgunluk nedir bilmeden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bugün milletimiz için, devletimiz için canını dişine takma günüdür" dedi. - HATAY