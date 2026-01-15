Hatay'da 6 Şubat'ta Yıkılan Rönesans Rezidans Davasına Yarın Devam Edilecek

Haber: Burcu Özkaya GÜNAYDIN

(HATAY) - Hatay'da 6 Şubat depremlerinde 269 kişinin yaşamını yitirdiği Rönesans Rezidans'ın yıkılmasıyla ilgili davaya yarın devam edilecek. Dosyaya giren son bilirkişi raporunda daha önce "tali kusurlu" ya da "kusursuz" sayılan sanıkların "asli kusurlu" olduğuna yer verildi. Bu duruşmanın kritik olduğunu belirten müşteki avukatlarından Cansu Albayrak, "Bizler tüm deprem dosyaları adına buradan emsal nitelikte bir olası kast kararı çıkmasını bekliyoruz. Haklı mücadelemizde destek olmak isteyen herkesi yanımızda olmaya, duruşmaya davet ediyoruz" dedi.

Hatay'da ANTİS Yapı tarafından inşa edilen ve daireleri "Cennetten bir köşe" sloganıyla satılan Rönesans Rezidans, 6 Şubat depremlerinde yıkılmış; Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, Sportif Direktör Taner Savut ve milli hentbolcu Cemal Kütahya'nın da aralarında olduğu 269 kişi enkaz altında kalarak yaşamını yitirmişti. 13 kişinin yaralandığı enkazda, Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Devrim Öztürk ile bazı yurttaşların cenazelerine ise ulaşılamamıştı.

Dosyada müteahhitler Mehmet Yaşar Coşkun ve Hüseyin Yalçın Coşkun, yapı denetim şirketi yetkilileri Ayhan Karan, Mehmet Haşim Eraslan ve Bülent Seküçoğlu, kontrol elemanı Önder Artun, proje müdürü İbrahim Dahıroğlu ve şantiye şefi Bayram Mansuroğlu hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Yargılama sürecinde sanıklardan Önder Artun'un hayatını kaybettiği, kırmızı bültenle aranan Hüseyin Yalçın Coşkun'un ise Sırbistan'da ölü bulunduğu kaydedildi. Geçen yıl temmuz ayında dosyaya giren ilk bilirkişi raporunda yalnızca Hüseyin Yalçın Coşkun "asli kusurlu" bulunurken, diğer sanıklar "tali kusurlu" ya da "kusursuz" sayılmıştı. Bu rapora tepki gösteren depremde yakınlarını kaybedenler ve avukatlarının itirazı üzerine Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi ek bilirkişi raporu alınmasına karar vermişti.

Ek bilirkişi raporunun dosyaya girmesiyle yargılamada yeni bir aşamaya geçildi. Daha önce bazı sanıkların "kusursuz" veya "tali kusurlu" sayıldığı raporların aksine, yeni rapor dosyada adı geçen tüm sorumluları "asli kusurlu" olarak nitelendirdi.

Avukat Cansu Albayrak, bu gelişmenin davanın seyrini tamamen değiştirebileceğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Gelen rapor, haklılığımızı ve sanıkların kusurlarını bilerek bu süreci yürüttüklerini bilimsel olarak kanıtladı. Yarınki duruşma bir karar duruşması niteliği taşıyabilir. Bizler tüm deprem dosyaları adına buradan emsal nitelikte bir olası kast kararı çıkmasını bekliyoruz. Haklı mücadelemizde destek olmak isteyen herkesi yanımızda olmaya, duruşmaya davet ediyoruz."