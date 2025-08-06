Hatay'daki Orman Yangınında Hortum Oluşumu Merak Uyandırdı

Hatay'daki Orman Yangınında Hortum Oluşumu Merak Uyandırdı
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Hatay'da meydana gelen orman yangınında küle dönen alanda cep telefonu kamerasıyla kaydedilen hortumlar, vatandaşlar arasında merak konusu oldu. Yangın, Antakya'nın Karaali Mahallesi'nde yaşandı.

Hatay'da orman yangınıyla birlikte küle dönen alanda çıkan hortumlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Ormanlık bölgede yanan alanlarda hortumlar oluşması, vatandaşlar tarafından merak uyandırdı.

Temmuz ayıda Antakya ilçesi Karaali Mahallesi'nde başlayan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleler sonucundan 2 gün sonra söndürülmüştü. Yangınla birlikte ağaçlar küle dönmüş ve bölge siyaha büründü. Orman yangının yaşandığı bölgede zaman zaman yaşanan hortum oluşmaya başladı. Ormanlık alanda farklı zamanlarda oluşan hortumlar, vatandaşlar arasında merak uyandırdı. Ormanda ağaçların yandığı alanda çıkan hortumlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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