Hatay'da Yıkılan Valilik Binasının Yeniden İnşası Devam Ediyor

Hatay'da Yıkılan Valilik Binasının Yeniden İnşası Devam Ediyor
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Hatay'da depremde yıkılan valilik binasının inşaat çalışmalarına hızla devam ediliyor. Vali Mustafa Masatlı, projeyi yerinde inceleyerek bilgi aldı. Yeni bina, kamu hizmetlerinin daha verimli sunulmasını hedefliyor.

Hatay'da depremde yıkılan valilik binasının yeniden inşası için başlayan çalışmalar aralıksız sürüyor. Vali Mustafa Masatlı, çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşayan Hatay'da kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binaları da zarar görmüştü. Depremde yıkılan valilik binasının yerine yenisi de Antakya ilçesinde inşa edilmeye başlanmıştı. Çalışmaların hızla sürdüğü, modern mimarisiyle dikkat çeken ve kamu kurumlarını tek çatı altında toplayarak kurumsal işleyişe büyük katkı sağlaması hedeflenen bina, vatandaş memnuniyetini arttıracak donanım ve altyapıya sahip şekilde inşa ediliyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı; vatandaşların kamu hizmetlerine daha hızlı, etkin ve erişilebilir şekilde ulaşmasını hedefleyen projelerden biri olan Kamu Kampüsü / Hatay Valiliği Yeni Hizmet Binası'nda incelemelerde bulundu. Çalışma alanında yürütülen çalışmaları konusunda yetkililerden bilgi alan Vali Masatlı, kamu hizmetlerinin daha verimli sunulması için planlanan bu yapının, hem çalışanlar hem de vatandaşlar açısından önemli bir ihtiyaç olduğunu vurguladı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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