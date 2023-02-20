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Hatay'da yıkılan binaların arasında çekilen görüntü 'Piyanist' filmini akıllara getirdi

Yerel Haberler

Kahramanmaraş depremlerinin vurduğu Hatay'da enkazlar arasında yükselen piyano sesleri izleyenleri duygulandırdı. Yıkılan okulda piyanonun başına geçen öğretmen Ozan Can Alkaya, Erik Satie'den Gnossienne 1 notes isimli eseri çaldı. Görüntüler, 'Piyanist' filmini hatırlattı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem 11 ilde can kaybına neden oldu. Yaklaşık 13 milyondan fazla kişinin etkilendiği felakette can kaybı 41 bini aştı. Binlerce binanın enkaza döndüğü depremin ardından ekiplerin çalışmaları Kahramanmaraş ve Hatay dışında tamamlandı.

DUYGULANDIRAN ANLAR

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da çekilen görüntü duygusal anlar yaşattı. Yolların yarıldığı, binaların çöktüğü kentte enkazların arasından piyano sesleri yükseldi. Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaza dönen bir okul binasında piyanonun başına geçen öğretmen Ozan Can Alkaya, Erik Satie'den Gnossienne 1 notes isimli eseri çaldı.

Hatay'da yıkılan binaların arasında çekilen görüntü 'Piyanist' filmini akıllara getirdi

AKILLARA 'PİYANİST' FİLMİNİ GETİRDİ

Eşyaların yere saçıldığı, hasar gördüğü müzik sınıfında piyano çalan Alkaya izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Yıkıntılar arasındaki görüntü akıllara 'Piyanist' filmini getirdi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Ozan Can Hatay 3. Sayfa Yerel Güncel Haberler

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