Hatay'da yıkılan binaların arasında çekilen görüntü 'Piyanist' filmini akıllara getirdi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem 11 ilde can kaybına neden oldu. Yaklaşık 13 milyondan fazla kişinin etkilendiği felakette can kaybı 41 bini aştı. Binlerce binanın enkaza döndüğü depremin ardından ekiplerin çalışmaları Kahramanmaraş ve Hatay dışında tamamlandı.

DUYGULANDIRAN ANLAR

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da çekilen görüntü duygusal anlar yaşattı. Yolların yarıldığı, binaların çöktüğü kentte enkazların arasından piyano sesleri yükseldi. Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaza dönen bir okul binasında piyanonun başına geçen öğretmen Ozan Can Alkaya, Erik Satie'den Gnossienne 1 notes isimli eseri çaldı.

AKILLARA 'PİYANİST' FİLMİNİ GETİRDİ

Eşyaların yere saçıldığı, hasar gördüğü müzik sınıfında piyano çalan Alkaya izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Yıkıntılar arasındaki görüntü akıllara 'Piyanist' filmini getirdi.