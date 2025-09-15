Hatay'da Yenileme Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Hatay'ın kent merkezinde bulunan ve simge noktalardan olan Kurtuluş Caddesi ile İnönü Caddesi'nde inşa çalışmaları sürüyor.

Asrın felaketinde yerle bir olan Hatay'da depremin izleri siliniyor. Tarihi yapısı ve kültürel değerleri ile geçmişe ışık tutan tarihi mekanlarda da restarosyan çalışmaları hızla sürüyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antakya ilçesinde bulunan Kurtuluş Caddesi ve İnönü Caddesi'nde devam eden yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek, İnönü Caddesi'nde tescilli alanlarda yürütülen yıkım çalışmaları hakkında yetkililerden brifing aldı.

Şehrin kadim geçmişini geleceğe taşıyan en önemli adımlardan biri olan Tarihi Kent Merkezi Projesi kapsamında devam eden yenileme çalışmalarını yerinde takip eden Vali Masatlı, Kurtuluş Caddesi'nde altyapı yapım denetimlerinin yanı sıra, tescilli alanlarda da saha incelemelerinde bulundu. - HATAY