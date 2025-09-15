Hatay'da Yenileme Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Haberler

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, deprem sonrası yeniden inşa edilen Kurtuluş Caddesi ve İnönü Caddesi'ndeki yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Tarihi kent merkezi projesi çerçevesinde yapılan çalışmalarla şehrin geçmişi korunuyor.

Hatay'ın kent merkezinde bulunan ve simge noktalardan olan Kurtuluş Caddesi ile İnönü Caddesi'nde inşa çalışmaları sürüyor.

Asrın felaketinde yerle bir olan Hatay'da depremin izleri siliniyor. Tarihi yapısı ve kültürel değerleri ile geçmişe ışık tutan tarihi mekanlarda da restarosyan çalışmaları hızla sürüyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antakya ilçesinde bulunan Kurtuluş Caddesi ve İnönü Caddesi'nde devam eden yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek, İnönü Caddesi'nde tescilli alanlarda yürütülen yıkım çalışmaları hakkında yetkililerden brifing aldı.

Şehrin kadim geçmişini geleceğe taşıyan en önemli adımlardan biri olan Tarihi Kent Merkezi Projesi kapsamında devam eden yenileme çalışmalarını yerinde takip eden Vali Masatlı, Kurtuluş Caddesi'nde altyapı yapım denetimlerinin yanı sıra, tescilli alanlarda da saha incelemelerinde bulundu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
