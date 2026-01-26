Haberler

İskenderun'da umre semineri düzenlendi

Güncelleme:
Hatay il müftülüğü tarafından umreye gidecek vatandaşlar için düzenlenen seminere İl Müftüsü ve diğer yetkililer katıldı. Seminarda umre ibadetinin usulleri ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgilendirme yapıldı.

Hatay'da il müftülüğü tarafından düzenlenen seminerde umreye gidecek vatandaşlara yönelik seminer düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 yılı Umre Organizasyonu kapsamında, İskenderun ilçesinde umreye gidecek vatandaşlara yönelik Umre Semineri düzenlendi. İskenderun Müftülüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen seminere; İl Müftüsü Mevlüt Topçu, İskenderun Müftü Vekili ve Aruz Müftüsü İsmail Aktoprak ile Hac ve Umre Hizmetleri Şube Müdürü Memiş Kelletaş katıldı.

Programda; umre ibadetinin usul ve esasları, yolculuk sürecinde ve kutsal topraklarda dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında umreci adaylarına bilgilendirme yapıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
